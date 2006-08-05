Якщо політик не бажає працювати – це його справа

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що якщо якийсь політик не бажає працювати в новообраній команді – це його особиста справа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав журналістам на брифінгу після закриття першої сесії парламенту п’ятого скликання.

Відповідаючи на запитання журналістів, що він думає з приводу заяви новообраного міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА, який сказав, що не виключає своєї відмови від міністерського портфеля, і наскільки стабільним у зв’язку з цим може бути нинішній уряд В.ЯНУКОВИЧ сказав, що стабільність – це рівень відповідальності як окремо кожного політика так і в цілому уряду, парламенту. «Якщо той чи інший політик буде заважати цій стабільності чи у нього не буде бажання працювати в системі новообраної влади, то це його особиста справа», - сказав В.ЯНУКОВИЧ додавши, що впевнений в тому, що такі випадки будуть поодинокі.