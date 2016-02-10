Учасники Ініціативи "21 листопада" провели публічну дискусію для обговорення статусу Донбасу

Сьогодні статус тимчасово окупованих територій, а особливо людей, що там проживають, повинен активно обговорюватись в публічній площині. Учасники Ініціативи в рамках дискусії підняли багато питань, серед яких необхідність пошуку спільної візії майбутнього, проведення ресоціалізації та десепаратизації населення окупованих територій та відновлення промисловості та інфраструктури в регіонах.

Михайло Винницький згадав досвід референдумів у Канаді щодо від’єднання Квебеку, та зазначив: «На сьогоднішній день Мінські угоди і взагалі переговорний процес зводиться до того, що так, чи інакше Донбас, а з часом і Крим, мають повернутися в Україну. Але це не тільки територія, це так само і люди. І питання в тому, що робити з людьми, які, можливо, не сприймають решти України».

Про важливість реінтеграції говорив і Андрій Длігач: «Війна закінчиться лише тоді, коли в Україні системно будуть проведені реформи. Ми зможемо запропонувати Криму і Сходу стратегію повернення до України та реінтеграції лише у випадку, коли Україна запропонує їм таке суспільство, таку економіку, такі відносини всередині країни, які будуть більш привабливими, аніж ті, що пропонуються «Русским миром».

Протоієрей Георгій Коваленко відмітив: «Для вирішення конфлікту ми маємо врахувати точку зору не тільки тих, хто сьогодні за підтримки російської пропагандистської машини нібито говорить від імені сьогоднішнього Донбасу – ми повинні дослухатися до тисяч тих, хто виїхав за межі окупованої території і намагається побудувати життя в інших куточках України».

Свої кроки до виходу із кризи запропонував Валерій Пекар: «Перше, що нам потрібно – зробити Україну заможною, сильною політично, військово і економічно; друге – запропонувати Донбасу приєднатися до такої України; третє – можливо, доведеться розмежовуватись, а значній частині людей доведеться виїхати звідти. Побачимо, але наш фокус має бути направлений на нас самих в першу чергу».

Олександр Ткаченко підкреслив важливість сповідання спільних цінностей в межах України, окрім того він підкреслив: «Фактично Україна знаходиться у фарватері ідей і пропозицій, які висуває не Україна, а Росія і наші Західні колеги. Фактично історія, пов’язана з виконанням мінського протоколу - це історія, коли існує одна дата – дата прийняття змін до Конституції – які змушені будуть прийматися без урахування не тільки громадського широкого обговорення, у вигляді, наприклад, Конституційної асамблеї, а навіть без урахування думки більшості населення України».

Йосип Зисельс пригадав дослідження минулих років про настрої в Україні, неможливість отримати спільну візію всередині України та діаметрально протилежні цінності, що існують всередині країни: «Ми маємо справу з двома цивілізаційними утвореннями які не зводяться до єдиного знаменнику. Це різні системи цінностей, які не можна поєднати. Можна жити в мирі якщо не нав’язувати їх. Цей конфлікт на довго і ми маємо навчитися жити а головне щоб стало менше жертв і стати на воєнні рейки, як Ізраїль».

Олександр Пасхавер закликав зосередитись на модернізації України: «Залучення тимчасово окупованих територій до прийняття важливих державотворчих рішень можуть негативно відобразитись на модернізації України, адже ми маємо ризик отримати внутрішю опозицію до усіх перетворень та ліберальних реформ, що впроваджуються в країні».

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Муфтій Саїд Ісмагілов у своєму зверненні закликав ні в якому разі не відмовлятися від територій, адже подібний прецедент може призвести до повторних спалахів сепаратизму на території України, а також підкреслив: «В окупації залишилися не тільки прихильники сепаратизму і Росії або колабораціоністи. Там залишилася значна кількість наших громадян, які або хочуть повернуться в Україну але не можуть, бояться про це заявити, оскільки це небезпечно, або люди що не визначилися і будуть готові підтримати Україну, якщо та запропонує їй стабільне життя».

Загалом, учасники Ініціативи погодилися, що зараз важливо піднімати питання щодо статусу тимчасово окупованих територій в публічній площині, залучати лідерів думок та засоби масової інформації до обговорення цього питання.

Відеозапис дискусії: