Адвокати Корбана подаватимуть заяву до Європейського суду з прав людини

Суд скасував ухвалу, винесену суддею Дніпровського райсуду столиці Миколою Чаусом про зміну запобіжного заходу політику з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 25 лютого, але виніс нове рішення, яким визначив термін арешту Геннадія Корбана до 23 лютого. Для розгляду апеляційних скарг адвокатів укропівця суд провів 9 засідань, перше з яких відбулося ще 5 січня.

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Рішення Апеляційного суду міста Києва, яким він частково задовольнив скаргу захисників члена політради УКРОПу Геннадія Корбана на його тримання під вартою, є унікальним. Про це під час брифінгу сказав журналістам адвокат Геннадія Корбана Юрій Сухов. «Це рішення є унікальним. Я вперше спостерігаю такий підхід Апеляційного суду, і він викликає дуже багато запитань. Я думав, що суддю Киреєва не перевершить ніхто в Україні, але я вкотре помилився», – заявив він.

За словами захисника, рішення Апеляційного суду є дивним з двох причин. По-перше, Апеляційний суд фактично заднім числом заарештував Геннадія Корбана, але, з іншого боку, визнав абсолютно незаконним рішення судді Микола Чауса. «Таким чином, постає питання, на якій підставі Геннадій Корбан утримувався під вартою до 10 лютого, адже Апеляційний суд визнав незаконним відповідне рішення», – дивується Юрій Сухов.

Адвокат також повідомив, що це рішення відкрило для сторони захисту можливість звернення до Європейського суду з прав людини. «Ми вже розпочали готувати заяву і щодо цих дій Апеляційного суду. Поки не називалося, що вони там напишуть і як обґрунтують своє рішення», – зазначив він.

За словами Юрія Сухова, проект заяви у справі Геннадія Корбана до ЄСПЛ уже налічує 219 пунктів порушень. «Безумовно, Європейський суд з прав людини визнає арешт Геннадія Корбана незаконним, але потім постане питання, хто за це відповідатиме і сплачуватиме шкоду за такі незаконні рішення», – переконаний захисник.

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«Виходить, апеляція ухвалила рішення заднім числом. Якщо громадянське суспільство не візьметься і не наполягатиме на тому, щоб замінити всіх суддів, то на кожного з вас може очікувати така доля. І тому думайте, в якій державі ми хочемо жити: у поліцейській, де судді контролюються прокурорами і політичними корупціонерами, чи правовій, де є справедливість, де є чесний суд, де є нормальні слідчі органи, а не те, що нам залишилося від Радянського Союзу і Януковича. Якщо проти будь-якого з людей завтра буде замовлена справа, замовлене судове рішення, то, повірте, викликайте свідків, бийтеся – не бийтеся, шансів немає. Тому тільки громадянське суспільство, тільки його наполегливість можуть перемогти і змінити таку свавільну судову систему в нашій країні», – прокоментував журналістам рішення Апеляційного суду за скаргами своїх адвокатів член президії політради УКРОПу Геннадій Корбан.

Нагадаємо, 28 грудня 2015 року суддя Дніпровського районного суду Микола Чаус виніс рішення, яким задовольнив клопотання прокуратури про зміну Геннадію Корбану запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою протягом 60 діб та самовільно продовжив термін дії запобіжного заходу політику, який спливав 31 грудня 2016 року. Рішення було ухвалене за результатами майже 36-годиннного засідання, на яке підсудний був доставлений з Інституту імені М. Амосова після проведення стентування. Під час засідання у Дніпровському райсуді в Геннадія Корбана стався гіпертонічний криз, лікарі «швидкої» вимагали невідкладної госпіталізації, однак працівники правоохоронних органів не дозволили вивезти політика до медичного закладу, заблокувавши автомобіль «швидкої» на подвір’ї суду.