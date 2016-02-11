Яценюк запрошений на Мюнхенську конференцію з безпеки, але не збирається їхати
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк отримав запрошення для участі в 52-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка відбудеться 12-14 лютого.
Про це повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар глави уряду Ольга Лаппо.
«Прем'єр-міністр отримував запрошення, але не планує їхати в Мюнхен», - сказала вона.
Лаппо додала, що запрошення надійшло від постійного організаційного комітету Мюнхенської конференції з безпеки на чолі з послом Вольфгангом Ішингером.
Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко планує взяти участь у 52-ій Мюнхенській конференції з безпеки.
Очікується близько 600 учасників заходу. Серед найважливіших учасників конференції - король Йорданії Абдулла II, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді, держсекретар США Джон Керрі та інші.
Серед ключових тем MSC цього року - відповідь Європи на кризу з біженцями, війна в Сирії, майбутнє європейської безпеки.