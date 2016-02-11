Близько 20 тисяч чиновників потенційно перебувають у зоні інтересів НАБУ - Ситник

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор НАБУ Артем Ситник повідомив під час публічного звіту.

“Наше аналітичне управління отримало дуже потужний ресурс (бази даних силових, фіскальних органів, Мін'юсту - УНІАН), який буде використовуватись не лише у розслідуванні кримінальних проваджень, але й для моніторингу (діяльності) 21 тис. чиновників. Ми будемо формувати на них досьє, особливо що стосується судової гілки влади. З огляду на судову реформу в нас в обробці перебуває близько 1,5 тис. суддів. І досьє на них ми будемо використовувати для передачу у Вищу комісію суддів, у Вищу раду юстиції, коли вони займатимуться переатестацією цих суддів. Ми вже отримали шокуючу інформацію по деяких суддях в частині кількості їхнього майна, автомобілів та закордонних поїздок”, - сказав Ситник.

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Як повідомляв УНІАН, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник наполягає на наданні Антикорупційному бюро права прослуховувати телефони та інші канали зв'язку.