Кримінальну справу щодо Пивоварського порушили через зарплати в конвертах – нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Вадим Денисенко, який зробив відповідний запит до НАБУ.

Читайте такожМіністр інфраструктури Пивоварський заявляє, що НАБУ завело на нього справу

"Кілька місяців тому в пресі з'явилася низка публікацій про зарплату в конвертах, яку роздають у Міністерстві інфраструктури. На них можна було б не звертати уваги, але тут у себе на сторінці у Фейсбуці один із співробітників міністерства Максим Бурячок заявив, що іде з міністерства бо, не може миритися із зарплатами в конвертах (він називав цифру від 2 до 10 тис. дол. США). Після цього я звернувся до НАБУ розглянути заяву цієї конкретної фізичної особи (скріншот додавався)", - написав депутат, уточнивши, що пізніше Бурячок видалив своє повідомлення у соцмережі.

При цьому Денисенко додав, що особисто звернувся до Пивоварского після його заяви в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань економічної політики для роз'яснення ситуації, але відповіді від міністра так і не отримав.

"Я просив би Пивоварського не піаритися на відкритті справи. ... Якщо є запитання, я готовий йому відповісти, хоча всі відповіді викладені у вищезазначеному листі. Тому не треба переводити в політичну площину ситуацію, яку сам Пивоварський пробував замовчати ще тоді, коли він не був борцем за справедливість, а був всього лише одним з маловідомих міністрів", - додав депутат.

Як повідомляв УНАИН, 10 лютого міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрила проти нього кримінальну справу. Пізніше в коментарі УНІАН джерело у Мінінфраструктури уточнило, що справу порушено не проти Пивоварського особисто, а проти вищих посадових осіб міністерства.

Нагадаємо, в грудні 2015 року Пивоварський заявив про свою відставку. Однією з причин такого рішення міністр назвав відсутність гідних зарплат для чиновників і труднощі в переговорах з депутатами. Пізніше, в лютому цього року, він відкликав з парламенту свою заяву про відставку і повідомив про продовження роботи на посаді міністра.

Читайте такожПивоварський назвав умови, за яких готовий відкликати свою заяву про відставку

Пивоварський був призначений на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум", а також працював в інвестиційній компанії Dragon Capital (Україна) на посаді керуючого директора.