Волонтери звернулися до Порошенка з проханням очистити флот від сепаратистів та саботажників

Представники найбільших волонтерських фондів звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням очистити флот від сепаратистів і саботажників.

Волонтери створили петицію, в якій просять Порошенка звернути увагу на неприпустиму ситуацію в українському флоті.

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"Керівні посади тут часто займають люди, які лояльні до Росії і в разі початку повномасштабної війни можуть стати зрадниками. Нас дуже турбує той факт, що наш флот очолює людина, дочка якої, за нашими джерелами, живе в Севастополі і в шлюбі з діючим працівником ФСБ", - йдеться в тексті петиції.

Відзначається, що за два роки війни в Україні так і не з'явилася концепція розвитку військово-морських сил.

"Така невизначеність і відвертий саботаж на самому верхньому рівні демотивують моряків. За два роки після кримських подій ми втратили та продовжуємо втрачати патріотичне ядро нашого флоту", - заявляють волонтери.

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У тексті петиції представлені наступні вимоги:

- зробити офіційний запит до СБУ з метою перевірки наведеної інформації. В разі її підтвердження звільнити з посад: Гайдука С. А., Тимчука І. В., Дьякова О. І.;

- провести переатестацію офіцерського складу ВМС на відповідність трьом вимогам: патріотизм, професіоналізм і непричетність до корупції. Процес переатестації має торкнутися всіх офіцерів штабу ВМС. Також потрібно використання поліграфа (детектора брехні) при переатестації. Участь представників громадськості в контролі за процесом обов'язкове;

- сприяння призначенням капітана 1 рангу Шевченка Едуарда Григоровича на посаду Начальника 73 Центру морських Спеціальних Операцій.