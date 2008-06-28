Кільчицька була і залишається в команді Черновецького

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що екс-заступник голови КМДА Ірена КИЛЬЧИЦЬКА була і залишається членом команди мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Фокус», підтвердивши, що на І.КІЛЬЧИЦЬКУ тиснуть з боку органів внутрішніх справ.

«Леонід Михайлович (ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ) ніколи в житті не дасть скривдити члена своєї команди, якого несправедливо кривдять сильні світу цього, - підкреслив О.ДОВГИЙ. - Можу підтвердити, що І.КІЛЬЧИЦЬКА відчуває тиск з боку органів внутрішніх справ. Але вона була і залишається членом команди».

«Мої особисті стосунки з нею завжди були дружніми. Я ставлюся до неї з симпатією і повагою, оскільки вважаю її хоч і різкою іноді людиною, зате сильною особистістю», - значив секретар Київради.

Як повідомляв УНІАН, І.КІЛЬЧИЦЬКА була призначена заступником голови КМДА 17 липня 2006 р.

18 червня увечері з`явилася інформація про те, що І.КІЛЬЧИЦЬКА звільнилася з посади заступника голови КМДА.

19 червня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що йому буде "дуже складно знайти заміну" І.КІЛЬЧИЦЬКІЙ. За словами мера, вона написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Зі свого боку депутат Київради від Блоку Клічко Дмитро АНДРІЄВСЬКІЙ вважає, що "ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пожертвував своїм найвідданішим бійцем Іреною КІЛЬЧИЦЬКОЮ, щоб розплатитися з Партією регіонів за голосування щодо голови Київради... За шість голосів, які залишили Олеся ДОВГОГО на посаді секретаря, Партія регіонів зажадала не номінальної посади, а такої, яка підкріплена рядком у бюджеті. Охорона здоров`я фінансується в обсязі 2 млрд. грн., причому переважно це захищені статті", повідомив він газеті "Комерсант-Україна".

Як заступник голови міської адміністрації Ірена Кільчицька курирувала Головне управління охорони здоров`я і медичного забезпечення, Головне управління з питань торгівлі і побуту, Головне управлінням соціального захисту населення, Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни і праці та Головне управління ритуальних послуг Київської міськдержадміністрації.