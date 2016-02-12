З українських колоній достроково звільняться близько 6000 чоловік - Портнов

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав український політик і колишній заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.

Всього ж, прийнятий нещодавно парламентом закон передбачає автоматичне скорочення термінів ув'язнення для 50 000 чоловік.

"Як один з авторів Кримінального-процесуального кодексу України можу сказати, що це відрізняється від того, що ми прийняли в 2012 році. Тоді протягом двох місяців з усіх СІЗО країни ми звільнили близько половини всіх підозрюваних в області економіки, підприємництва та інших, виключно ненасильницьких злочинів", - розповів Портнов.

Він зазначив, що тоді на свободу не вийшов ніхто з підозрюваних у вбивствах, згвалтуваннях або розбоях.

"Сьогодні ж на свободу вийдуть і ці категорії злочинців. Непродумані дії української влади вже в найближчі місяці можуть підняти і без того високий рівень злочинності", - попередив Андрій Портнов.