Міністр оборони готує документи

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО доручив своїм заступникам та начальнику Генерального штабу підготувати проекти документів, які мають увійти до Програми дій новосформованого уряду.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, таке доручення він дав сьогодні на нараді з керівним складом Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України.

Також відкриваючи нараду А.ГРИЦЕНКО висловив сподівання, що, “бюджетна резолюція, прийнята Верховною Радою, буде виконана, особливо в частині, що стосується забезпечення діяльності Збройних сил. Це – їхнє фінансування на рівні 2% від ВВП та ліквідація з 1 січня наступного року дисбалансу у грошовому забезпеченні військовослужбовців силових структур”.

Як зазначив А.ГРИЦЕНКО, на сьогодні це є ключові питання, і “Збройні сили не просто споживачі державного бюджету, а це серйозна рушійна сила, яка при нормальному плануванні виводить економіку, технології на вищій рівень”.

Міністр оборони поставив завдання на найближчий місяць, визначивши основні пріоритети. Зокрема, він доручив своїм заступникам та начальнику Генерального штабу відпрацювати нормативно-правову базу положень про види Збройних сил, зміни до організаційно-штатних структур визначених установ та підрозділів.