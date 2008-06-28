Тимошенко вилетіла до Москви

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з одноденним робочим візитом до Москви

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту планується годинна зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у вузькому колі.

Також Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН, як співголови комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, проведуть зустріч у розширеному складі.

У поїздці Ю.ТИМОШЕНКО супроводжують віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ, міністр промполітики Володимир НОВИЦЬКИЙ, міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН

Нагадаємо, що раніше Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що в Москві вона планує обговорити питання про концепцію підходу до підписання довгострокової угоди щодо забезпечення України газом.

«І я переконана, що з прем`єр-міністром Росії ми також обговорюватимемо концепцію підходу до підписання стратегічної довгострокової угоди із забезпечення України природним газом», - сказала вона.

Перед візитом до Москви Ю.ТИМОШЕНКО одержала директиви на газові переговори з Росією, в яких наголошується, що ціна на газ має бути узгоджена до 15 вересня.

Крім того, Президент відзначив, що на переговорах у Росії український уряд повинен чітко зафіксувати обсяги постачань газу і завершити формування балансу газу.

Президент відзначив, що повинні бути чітко закріплені як обсяги, необхідні для ринку України, так і обсяги газу, який транспортуватиметься транзитом через Україну до Європи. Також важливим завданням є питання фіксації ціни на газ.