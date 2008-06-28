Людина Тимошенко перейшла до Кріля

Депутат Рівненської обласної ради від БЮТ Валерій БОГУЦЬКИЙ був обраний головою Рівненської регіональної організації партії “Єдиний Центр”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на зборах обласної організації цієї політичної сили.

«Ще вчора я був членом партії «Батьківщина», але мені набридло слухати популістські гасла. Україні потрібна стратегія розвитку, конструктивна робота уряду для забезпечення добробуту наших громадян. Потрібно перестати розділяти людей по мові, віросповіданню, представників сходу чи заходу, півночі чи південь» - заявив В.БОГУЦЬКИЙ, пояснюючи причини свого вступу до “Єдиного Центру”. Він впевнений, що «саме ця політична сила є точкою опори, яка зможе перевернути ситуацію в державі з голови на ноги».

В свою чергу, присутній на зборах лідер “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ, зазначив, що розбудова партії проходить доволі успішно. «На сьогодні партійні конференції вже відбулися в 18 регіонах України. У багатьох областях осередки “Єдиного Центру” очолили відомі люди, а головне - це справжні патріоти, які готові працювати на благо своєї держави та безпосередньо кожної області. Адже кожен регіон має свої проблеми, які треба вирішувати», - зазначив І.КРІЛЬ.