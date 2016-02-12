Не дати злу уникнути покарання

Основною вимогою активної частини українського суспільства є подолання корупційного чинника. Це зло, яке останні 25 років уникало покарання. Слід зауважити, що рушійною силою Революції Гідності була ідея запобігання та боротьба з корупцією. Вона породила безліч проблем в державному управлінні, що згодом було використано зовнішнім агресором для дезорганізації органів державної влади, ЗС України, вплив на свідомість громадян та подальшій частковій окупації території України.

Початок роботи Національного агентства запобігання корупції символізує завершальний етап у формуванні державою антикорупційних інститутів. Практично буде сформовано антикорупційну коаліцію, від ефективності та злагодженості яких залежить подальший розвиток як українського суспільства, так і майбутнє самої держави Україна.

Великі сподівання покладає українське суспільство на новостворений орган із запобігання корупції - НАБУ

Успішному досягненню мети у діяльності новоствореного антикорупційного державного органу сприятимуть основні аспекти організаційно-виконавчої роботи: оперативність та мобільність у прийняті рішень, досягнення повної політичної незалежності, дотримання членами агентства та його апаратом етичної поведінки, відкритість (прозорість) та доступність для суспільства, взаємодія з неурядовими організаціями, структурами громадянського суспільства.

Сприятиме ефективній діяльності Агентства злагоджена, координаційна робота антикорупційної коаліції (НАБ, Антикорупційна прокуратура, НАЗК) та органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права.

Великі сподівання покладає українське суспільство на новостворений орган із запобігання корупції. Тому особливо важливо, під час першого етапу роботи Агентства, показати швидкі результати. Проте, слід врахувати, що цими результатами не повинен бути піар із голослівними, передчасними заявами. Тобто, у суспільство має транслюватися ефективний підхід у роботі, якісна реалізація антикорупційної програми, а не мас-медійні скандали.

Чудовим результатом та успіхом в діяльності Агентства буде, в першу чергу, забезпечення політичної незалежності від впливу політичних партій та влади. Ця тверда позиція поверне довіру громадян до державної інституції, що, у свою чергу, позитивно вплине на успішну реалізацію інституту викривачів.

Світовий та вітчизняний досвід у запобіганні корупції свідчить, що лідери політичних партій та представники органів державної влади не полишають сподівань впливати на роботу антикорупційних органів та використання його у боротьбі з політичними опонентами. Проте той же досвід доводить, що активна взаємодія з неурядовими організаціями, структурами громадського суспільства значно мінімізує та відбиває бажання у політиків впливати на антикорупційні органи.

Чудовим результатом та успіхом в діяльності Агентства буде, в першу чергу, забезпечення політичної незалежності від впливу політичних партій та влади

Тому, в координації з цими організаціями, слід активно реалізовувати просвітницьку програму серед громадян України. Зокрема, змінити ставлення суспільства до корупціонера та корупційних дій. Громадянин має усвідомити, що корупція робить бідною не лише державу, але й конкретну людину.

Важливим чинником досягнення ефективної діяльності Агентства є моральні принципи та усвідомлення членом Агентства ступеню його відповідальності перед українським суспільством. Член Агентства має стати національним прикладом чеснот, а не черговим політиком-популістом.

Камінням спотикання і, одночасно, перевіркою моральної стійкості членів Агентства перед імовірним політичним тиском стане фінансовий контроль, зокрема: електронне декларування та моніторинг способу життя суб’єкта декларування. Тому найважливішим критерієм успішності в діяльності Агентства буде якість організації проведення електронного декларування, повнота та достовірність інформації, що буде заноситися в електронну декларацію на офіційному веб-сайті Агентства, якість перевірки декларацій, аналіз отриманих даних, не допущення зовнішнього втручання в перевірку з метою приховування статків.

Останні 25 років не раз декларувалася необхідність запобігати корупційним правопорушенням. Як результат, державні службовці подавали декларації, призначалися відповідальні особи по запобіганню корупції в органах державного управління, подавалися щоквартальні звіти до Національного агентства з питань державної служби (Головного управління Державної служби України). Проте, усі ті заходи в реальному житті, через бюрократизацію, перетворювалися у фата-моргану. Тому, одним із основних завдань обраних на конкурсній основі членів Національного агентства запобігання корупції є не допустити бюрократизацію новоствореного антикорупційного органу. І не зрадити сподівання громадян.

Руслан Радецький, адвокат