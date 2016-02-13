У Мюнхені розпочалися переговори в Нормандському форматі щодо врегулювання кризи в Україні

В Мюнхені на рівні міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції розпочалися переговори в Нормандському форматі з метою врегулювання кризи в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, переговори розпочалися ранком суботи на полях Мюнхенської безпекової конференції.

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Переговори проходять за участю міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Росії Сергія Лаврова, Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера. Францію після відставки міністра Фабіуса представляє політичний директор Ніколя де Рівьєр.

По прибуттю Клімкін наголосив, що Росія не виконує взяті в рамках Мінських домовленостей зобов'язання, про що він також буде говорити в ході переговорів.

Зазначається, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не зупинився для спілкування з журналістами.

Напередодні переговорів, у п'ятницю в коментарі журналістам Клімкін повідомив, що він планує "сконцентруватися на темах безпеки, обміну заручниками та яким чином погодити виборчі модальності для вільних та чесних виборів".

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"Але розпочну зустріч не з Мінську, при всій його важливості, а з того, що відбувалося вчора в Криму, з обшуків, арештів. Ми всі любимо добрі річниці, але, на жаль, перша річниця Міньску не є доброю річницею, оскільки з точки зору виконання Росією свої зобов'язань, я не бачу жодного з них", - деталізував глава зовнішньополітичного відомства України.