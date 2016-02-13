"Альтернативи не було": "Самопоміч" переобрала лідером партії Садового

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 13 лютого, у Харкові під час позачергового з'їзду партії “Самопоміч”.

Альтернативні кандидатури висунені не були. За Садового проголосували 172 зі 173 делегатів з'їзду. Сам Садовий від голосування за свою кандидатуру утримався.

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Крім того, під час з'їзду був обраний склад контрольної комісії, Провід партії, визначений керівний склад Проводу партії та ухвалені рішення про прийняття нових членів політичної партії.