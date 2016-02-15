Розвідка: Бойовики дедалі частіше помилково влучають по своїм

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму офіційному сайті.

«Поряд із збільшенням обстрілів позицій Збройних Сил України та населених пунктів на території, яку контролює Україна, зростає кількість помилкових влучень противника по своїх позиціях та цивільних об’єктах на підконтрольній бойовикам території», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 10 лютого російські артилеристи 1 АК влучили у школу в н.п.Свободне (Тельманівський район), а 13 лютого помилковий артилерійський обстріл по своїх військах змусив передові підрозділи 9-го окремого мотострілецького полку (Новоазовськ) та 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) залишити позиції, рятуючись втечею.