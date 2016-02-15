Рапорт про відставку Каська вже на столі у Шокіна - ЗМІ

Про це повідомило джерело в Генпрокуратурі, пише DT.UA.

Співрозмовник припустив, що таким чином Касько "намагається перекласти на Генпрокуратуру відповідальність за справу "діамантових прокурорів", яку розвалив він сам".

Читайте такожКасько розповів, чим планує займатися після звільнення

"Справа фактично розвалена, доказів по ній бракує, а крім того вони порушили деякі норми КПК", - розповіло джерело. Зокрема, за його словами, обшуки у цій справі проводили без відповідної санкції суду.

Як повідомляв УНІАН, Касько вирішив звільнитися з органів прокуратури.

"Я хотів би сказати, що прийняв рішення звільнитися з органів прокуратури", - наголосив Касько.

Він продемонстрував рапорт, підписаний сьогоднішнім числом.

"Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у Генпрокуратурі України. Шокін забрав у мене всі функцій та інструменти вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда, в тому числі й у справі так званих "діамантових прокурорів". Проте, причини того, чому у Генеральній прокуратурі більше неможливо і безглуздо працювати - вони є значно глибшими", - заявив Касько.

Нагадаємо, Шокін ліквідував управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних особами, які займають особливо відповідальне становище та відділ процесуального керівництва й підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо службових осіб, які займають особливо відповідальне становище.

Раніше цей департамент очолював заступник генпрокурора Касько.