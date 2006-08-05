Хто захистить інтереси Ющенка

Кримська організація Всеукраїнського громадського об`єднання "Антикримінальний вибір", почесним членом якої є Юрій ЛУЦЕНКО, просить громадсько-політичні сили не робити спекуляцій з призначення Ю.ЛУЦЕНКА главою МВС в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це кореспонденту УНІАН заявив керівник Кримської організації ВГО "Антикримінальний вибір" Володимир ПРАВДИВЕЦЬ.

"Не треба робити спекуляцій з цього призначення, Юрій ЛУЦЕНКО не був представлений як квота від якоїсь політичної сили, призначення глави МВС - прерогатива Президента", - зазначив В.ПРАВДИВЕЦЬ.

Крім того, лідер Кримської організації ВГО "Антикримінальний вибір" передав УНІАН звернення до ЗМІ, в якому, зокрема, сказано: "Президента залишили всі: Юля, Українська народна партія, багато членів фракції "Наша Україна" та інші. ЛУЦЕНКО завжди заявляв, що він солдат Президента і що він до кінця відстоюватиме його інтереси". Як ідеться в зверненні кримського "Антикримінального вибору", призначення Ю.ЛУЦЕНКА главою МВС було прерогативою Президента і "ніяк не пов`язано з торгами "Нашої України", СПУ, КПУ і "Регіонів".

Крім того, у зверненні до журналістів сказано, що, "володіючи високим рейтингом довіри, Юрій ЛУЦЕНКО зможе забезпечити підтримку правопорядку в країні", котра, на думку "Антикримінального вибору", піде "на черговий переділ власності".

В.ПРАВДИВЕЦЬ висловив надію, що відділення "Антикримінального вибору" в інших регіонах України підтримають це звернення.