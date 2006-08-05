Тимошенко: нова влада готує змову проти Турчинова і Кожемякіна

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що нова влада збирається внести подання до Верховної Ради щодо позбавлення депутатської недоторканності Олександра ТУРЧИНОВА і Андрія КОЖЕМЯКІНА.

Про це вона повідомила сьогодні в ефірі спільного проекту радіо "Cвобода” і “Нашого радіо” програми “Звуки життя: Дійова особа”.

“Не пройшла ще доба з моменту приходу нової влади, але зрозуміли вони твердо, що поки ми живі і працездатні, поки наша команда здатна протистояти – вони не зможуть ніколи по-справжньому опанувати Україну. Тому виділили перших двох людей – Олександр ТУРЧИНОВ і Андрій КОЖЕМЯКІН”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, саме проти О.ТУРЧИНОВА і А.КОЖЕМЯКІНА “сьогодні перший удар. Саме проти них порушені кримінальні справи і саме по ним зараз збираються подати подання до Верховної Ради щодо позбавлення їх недоторканності”. Як стверджує Ю.ТИМОШЕНКО, цим членам БЮТ інкримінуються “такі речі, про які, власне, не знає ніхто. Тому що суд, який хотів розібратися, що інкримінують, не зміг отримати від Генеральної прокуратури жодного папірця”.

"Але по слухам і чуткам", додала Ю.ТИМОШЕНКО, – це питання, пов’язані з прослуховуванням, з неякісним оформленням кримінальних справ, “тобто, власне, що змогли насмоктати з пальця – те і робиться”.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати з фракції БЮТ, колишній голова СБУ Олександр ТУРЧИНОВ і його екс-заступник Андрій КОЖЕМЯКІН проходять в кількох кримінальних справах як свідки. У прес-службі Генеральної прокуратури у квітні 2006 року уточнили, що одна з цих справ – справа про незаконне прослуховування високих посадовців (у цій справі визнані потерпілими екс-секретар РНБО Петро ПОРОШЕНКО і екс-міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ).

Інша справа – порушена прокуратурою 24 березня за фактом знищення співробітниками СБУ документів оперативно-розшукової справи, заведеної на російського бізнесмена Семена МОГИЛЕВИЧА, який нібито має причетність до компанії “РосУкрЕнерго”.

Водночас порушення Генпрокуратурою цієї другої справи суддя Печерського суду Києва визнала незаконним.