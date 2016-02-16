Порошенко і Давутоглу обговорили підготовку до засідання Стратегічної ради високого рівня

Про це йшлося під час їхньої зустрічі, що відбулася сьогодні в Києві в рамках візиту глави турецького уряду до України, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Глава Української держави відзначив інтенсивність контактів між двома країнами, що підтверджує високий рівень стратегічного партнерства між двома країнами.

Президент наголосив на величезному потенціалі двосторонніх відносин у галузях безпеки, економіки, гуманітарній та соціальній сферах.

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За даними прес-служби, сторони обговорили шляхи зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні та схожі виклики, яким доводиться протистояти обом країнам.

Прем’єр-міністр Туреччини наголосив на стратегічному характері партнерства між нашими країнами, назвав Україну «стратегічним союзником» та відзначив тісну взаємодію між двома кранами на міжнародній арені.

Також президент України подякував Туреччині за тверду позицію на підтримку України та підтримку механізму деокупації Криму через двосторонні консультації та формат «Женева+» за участю Туреччини.

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Крім того, глава Української держави подякував турецькій стороні за рішення виділити кредит у розмірі 50 млн дол. США на фінансування загального фонду державного бюджету України, а також передати Збройним силам Україні укомплектований збірний наметовий польовий госпіталь.