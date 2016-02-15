Давутоглу: Туреччина готова збільшити інвестиції в Україну та обсяги двосторонньої торгівлі
Прем’єр-міністр Турецької Республіки Ахмет Давутоглу заявив про готовність його країни збільшити інвестиції в Україну, а також обсяги двосторонньої торгівлі.
Про це він заявив під час зустрічі з голова Верховної Ради України Володимиром Гройсманом у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі апарату ВР.
Давутоглу наголосив, що "Україна – близький друг і союзник Туреччини".
За його словами, збільшенню обсягів двосторонньої торгівлі країн сприятиме майбутня зона вільної торгівлі між Україною та Турецькою Республікою.
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У цьому контексті Давутоглу закликав український парламент невідкладно ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі після завершення переговорів та її підписання.
Зазначається, що сторони обговорили перспективи поглиблення двосторонніх відносин та спільні виклики у контексті російської агресії.
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Гройсман подякував Туреччині за постійну підтримку України у важкий час, в тому числі за підтримку кримських татар, "які потерпають від дій окупаційної російської влади".
Голова ВР також закликав до поглиблення міжпарламентської співпраці двох країн в різних сферах, в тому числі до координації зусиль в рамках міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей.
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна і Туреччина підписали кредитну угоду про надання нашій країні 50 мільйонів доларів строком на 5 років під 2,5% річних у рамках загальної макрофінансової допомоги від країн "Великої двадцятки".