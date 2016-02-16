У Раду внесли резолюцію про недовіру уряду – ЗМІ
17:15, 16 лютого 2016Політика
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Її підписали 158 народних депутатів.
Юрій Луценко / УНІАН
Глава фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко вніс до Верховної Ради резолюцію недовіри Кабінетові міністрів. Про це з посиланням на інформоване джерело повідомляє LB.ua.
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Згідно із законом про Кабінет міністрів, резолюція недовіри вважається прийнятою, якщо її підтримали не менш як 226 депутатів. Якщо потрібна кількість голосів буде набрана, уряд піде у відставку. Якщо достатньої кількості голосів на набереться, це питання не можна буде піднімати до кінця поточної сесії .
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