Провал голосування щодо відставки уряду є "досить очікуваною поведінкою колег з коаліції" - Сироїд

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в коментарі журналістам заступник голови ВР Оксана Сироїд.

Вона зазначила, що таке рішення можна було спрогнозувати, коли з'явилося звернення президента України до Кабінету міністрів щодо відставки.

Вона нагадала, що президент міг сам ініціювати відставку уряду.

Сироїд підкреслила, що для нинішнього уряду визнання роботи незадовільною і одночасне невідправлення його у відставку “це більше приниження як на мене, ніж політична смерть”.

Читайте такожУ фракції БПП за недовіру уряду не проголосували 20 депутатів – поіменне голосування

Вона підкреслила, що люди не мають довіри до уряду, але парламент виявився неспроможним звільнити нинішній уряд і призначити той, котрому б люди довіряли.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада не прийняла резолюцію про недовіру Кабміну і, відповідно, не відправила Арсенія Яценюка у відставку.