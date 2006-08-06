БЮТ вже відпрацював 4 шляхи розпуску парламенту
Тимошенко стверджує, що має декілька варіантів
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко стверджує, що її політична сила розробила декілька варіантів, які призведуть до дострокових парламентських виборів.
Про це вона заявила в ефірі Радіо "Свобода" у суботу ввечері.
"Сьогодні, після того, як трапилася ця політична трагедія, наша команда вже мінімум 4 шляхи відпрацювала, які призведуть до дострокових парламентських виборів", - сказала Тимошенко.
"Я не думаю, що країні три роки, а не дай Боже п’ять років до парламентських виборів, потрібно буде чекати в цій безпросвітній корупції, в цьому безпросвітному глухому куті. Такого не буде", - наголосила вона.
"Я переконана в тому, що будуть дострокові парламентські вибори. Я переконана, що країна скине з себе це "іго" значно раніше, ніж відбудуться президентські вибори", - підкреслила лідер БЮТ.