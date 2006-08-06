БЮТ вже відпрацював 4 шляхи розпуску парламенту

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко стверджує, що її політична сила розробила декілька варіантів, які призведуть до дострокових парламентських виборів.

Про це вона заявила в ефірі Радіо "Свобода" у суботу ввечері.

"Сьогодні, після того, як трапилася ця політична трагедія, наша команда вже мінімум 4 шляхи відпрацювала, які призведуть до дострокових парламентських виборів", - сказала Тимошенко.

"Я не думаю, що країні три роки, а не дай Боже п’ять років до парламентських виборів, потрібно буде чекати в цій безпросвітній корупції, в цьому безпросвітному глухому куті. Такого не буде", - наголосила вона.

"Я переконана в тому, що будуть дострокові парламентські вибори. Я переконана, що країна скине з себе це "іго" значно раніше, ніж відбудуться президентські вибори", - підкреслила лідер БЮТ.

Українська правда