Фракція БПП запросить своїх міністрів на засідання фракції - ЗМІ
01:05, 18 лютого 2016Політика
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Фракція БПП "Солідарність" вирішила запросити своїх міністрів на засідання фракції 18 лютого.
У БПП не виключають відкликання своїх міністрів / фото: УНІАН
Про це повідомляють джерела Української правди у БПП.
"Питання, чи ми їх відкликаємо, сьогодні не ставилося, але ми хочемо з ними поговорити і почути їх", - зазначив нардеп.
"Цілком можемо завтра їх і відкликати", - додав він.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада визнала діяльність Кабміну незадовільною, однак, відмовилася ухвалювати резолюцію про недовіру уряду і, відповідно, не відправила Арсенія Яценюка у відставку.
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