Фракція БПП запросить своїх міністрів на засідання фракції - ЗМІ

Про це повідомляють джерела Української правди у БПП.

"Питання, чи ми їх відкликаємо, сьогодні не ставилося, але ми хочемо з ними поговорити і почути їх", - зазначив нардеп.

"Цілком можемо завтра їх і відкликати", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада визнала діяльність Кабміну незадовільною, однак, відмовилася ухвалювати резолюцію про недовіру уряду і, відповідно, не відправила Арсенія Яценюка у відставку.