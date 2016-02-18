Директор фонду Демініціативи: голосування за відставку Кабміну було заздалегідь продуманою виставою

Про це в матеріалі журналу "Новое время" сказала соціолог, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна. "Наближається друга річниця розстрілу Майдану. До цієї трагічної дати влада підготувала українцям чимало "подарунків": провалила голосування за відставку уряду, проштовхнула вихолощений закон про електронне декларування чиновників, а також фактично встановила партійну диктатуру в Україні, влаштувавши в парламенті дешевий спектакль".

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За словами соціолога, події в Раді показали, наскільки сильно корупційна олігархічна система влади готова чинити опір змінам. "Дивна вийшла картина: парламент, з одного боку, визнав роботу уряду незадовільною, а з іншого - продовжив його повноваження до вересня".

Але на цьому "подаруночки" влади не закінчилися. Парламент також схвалив істотно змінений законопроект про електронне декларування чиновників. Нові поправки передбачають підвищення ліміту декларування втричі і декриміналізацію відповідальності за внесення неправдивих даних до 2017 року. Крім того, членами сім'ї прописані тільки чоловіки, дружини і діти. "Якщо б взяли ініціативу в початковій редакції, українським чиновникам вже в цьому році довелося б вибирати: або чесно декларувати свої статки (що могло викликати до них чимало запитань), або не декларувати (що загрожувало б двома роками позбавлення волі)", - підсумувала Ірина Бекешкіна.

Повний текст матеріалу Ірини Бекешкіної читайте у випуску журналу "Новое время" 19 лютого.