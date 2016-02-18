Посли Канади, Євросоюзу і США оцінили досягнення України після Майдану і вказали на необхідність реформ

Як іноземні посли оцінюють успіхи і здобутки України за два роки після Майдану йдеться в матеріалі журналу "Новое время". Глава делегації Євросоюзу в Україні Ян Томбінський розповів, що Україна та її народ переживають безпрецедентну системну трансформацію. "Але максимальні зусилля потрібно докладати, щоб змусити можновладців бути підзвітними та відповідальними перед своїми громадянами", - зазначив він.

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Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт підкреслив, що на Майдані і після нього українці показали всьому світу, що, коли вони тримаються разом, "ні клептократ, ні олігарх, ні будь-яка іноземна сила не може зупинити вас". При цьому посол додав, що "можна і потрібно зробити більше, особливо у сфері боротьби з корупцією". "Кращий пам'ятник Небесній сотні - це Україна, яка по-справжньому позбулася корупції, кумівства та клептократії", - сказав Джеффрі Пайетт.

У свою чергу посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль, відзначивши вже досягнуті реформи, непрозоро натякнув на те, чого ще на сьогоднішній день не вистачає Україні. "Я б сказав так: цього недостатньо, щоб сісти в літак і відірватися від землі. Громіздкі адміністративні структури, кричущий дефіцит верховенства права і, найголовніше, повсюдна корупція, як і раніше процвітають", - сказав німецький дипломат. Він зазначив, що все це є "каменем спотикання для розвитку України та стримування вкрай необхідних іноземних інвестицій в економіку країни".

Посол Канади в Україні Роман Ващук зазначив, що через два роки після перемоги революції гідності можна говорити, що Україна йде правильним шляхом. Однак при цьому він зазначив, що Україна - країна, "де всі про всіх знають і відкрито говорять, але прокуратура і суди не працюють так, щоб справедливість восторжествувала". "Дуже багато людей вже давно погодилися з корупційною формулою існування, і перехід на чесні, прозорі позиції для них порушує цей комфорт. Тому я розумію, чому переламати ситуацію дуже непросто", - наголосив канадський посол.

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Посол Нідерландів в Україні Кейс Кломпенхаувер констатував метафорично, що "поки дьогтю в бочці більше, ніж меду". Він зазначив, що Україні потрібні реальні, конкретні результати боротьби з корупцією. Він зазначив, що в цьому плані "прозорість у призначенні керівників держкомпаній є першим кроком, який все-таки потрібно зробити".

На думку посла Швеції в Україні Андреаса Фон Бекерата, незважаючи на агресію РФ, включаючи анексію Криму, Україна розпочала програму реформ, безпрецедентну за своїм масштабом і амбіціями за всю історію її незалежності. "Відновлення довіри українського народу до судової системи має стати метою цієї реформи", - підкреслив Андреас Фон Бекерат.

У свою чергу посол Чехії в Україні Іван Почух зазначив, що Україна прагне заново побудувати функціональну демократію, для цього консолідована більшість при владі - необхідна умова. "Ми не очікуємо чудес. З власного досвіду знаємо, що результати будуть помітні не через місяць і не через рік", - сказав чеський дипломат.

Повний текст матеріалу читайте у випуску журналу "Новое время" 19 лютого.