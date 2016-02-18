Рада Європи більше не шкодує про звільнення Каська, натомість вітає заяву Порошенка про реформу ГПУ

Джерела "ЄвроПравди" повідомили, що політичне рішення про заміну заяви на сайті Ради Європи було ухвалене в середу пізно ввечері, однак не уточнили його причини.

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В новій заяві, яка по суті має протилежний зміст, вже не згадується прізвище заступника генпрокурора Віталія Каська, натомість в Раді Європи привітали звернення президента України Петра Порошенка від 16 лютого щодо необхідності швидкого і ефективного реформування прокуратури.

"Це твердий стимул для швидких і значимих кроків у напрямку виконання одного з зобов'язань, які Україна взяла на себе при вступі до Ради Європи: перетворення прокуратури в сучасну прокурорську службу. Народу України потрібна прокуратура, яка функціонує незалежно, відповідно до законності, переслідує політику нульової терпимості до корупції і користується громадським довірою ", - йдеться у заяві.

Крім того, в новій заяві не згадується і заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе, відповідальний за реформи.

Рада Європи повторила, що надає довгострокову підтримку для реформування прокуратури України і буде продовжувати це робити. Одним з ключових аспектів цієї реформи, як наголосили в Раді Європи, є усунення будь-якої конституційної основи для "загального нагляду" прокурорів, що призвело до численних зловживань і корупції в минулому.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого заступник генерального прокурора Віталій Касько заявив про свою відставку. У своєму рапорті він відзначив, що керівництво прокуратури перетворило ГПУ на орган, де панує корупція і кругова порука, і будь-яке намагання змінити це відразу переслідується.

В попередній своїй заяві Рада Європи висловила жаль з приводу його відставки. "Спеціальний радник Генерального секретаря Ради Європи в Україні висловлює жаль з приводу недавньої відставки Віталія Каська. Касько зіграв вирішальну роль в успіху співпраці української прокуратури з Радою Європи та продемонстрував високий професіоналізм і справжню прихильність до реформ", - йшлося в повідомленні.