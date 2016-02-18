Луценко заявляє, що юридично коаліція досі існує

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про те, скільки на даний час у коаліції депутатів після заяв про вихід з її складу фракцій “Батьківщина” і “Самопоміч”, і чи їхні заяви про вихід означають, що коаліція розпалася.

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“У коаліції депутатів стільки, скільки було до сьогоднішнього моменту. Бо коаліція складається шляхом персональних підписів народних депутатів під коаліційною угодою. Наскільки мені відомо, жоден депутат її ще не відкликав”, - сказав Луценко і додав, що “навіть після заяви Радикальної партії про вихід з коаліції декілька місяців тому, ні Ляшко, ні його соратники таких підписів не відкликали”.

Депутат зазначив, що для того, аби юридично коаліція припинила існування, необхідні офіційні заяви фракцій, озвучені спікером, а також відкликання персональних підписів депутатів цих фракцій під коаліційною угодою.

“Але по факту ми маємо, можливо, не юридичну, але фактичну смерть коаліції. Причому не сьогодні, а ще тиждень тому”, - сказав парламентарій.

Водночас він додав, що сьогоднішня заява «Об’єднання «Самопоміч» про вихід партійної фракції з коаліції не є новиною, вона лише “формалізувала те, що ми всі знали вже два тижні поспіль”.

Луценко вкотре наголосив, що депутати від «БПП» своїх підписів під коаліційною угодою не відкликатимуть, а фракція з коаліції не виходитиме.

Як повідомляв УНІАН, фракції «Самопомочі» і «Батьківщини» вимагали відставки уряду.

16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала постанову про недовіру Кабміну.

17 лютого фракція «Батьківщина» у зв’язку з провальним голосуванням за відставку Кабміну заявила про вихід з парламентської коаліції.

Сьогодні про вихід з коаліції заявили у «Самопомочі».

Довідка УНІАН. Коаліційна угода була парафована 21 листопада 2014 року представниками «Блоку Петра Порошенка», «Народного фронту», "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини".

27 листопада 2014 р. угоду на засіданні Верховної Ради підписали представники всіх 5 фракцій - усього 302 народних депутати..

У вересні минулого року Радикальна партія заявила про вихід з коаліції.