Фракція Ляшка не повернеться до складу коаліції - депутат

Про це в ефірі "5 каналу" заявив народний депутат від Радикальної партії Віктор Галасюк.

"Ми не повертаємося в коаліцію. Це перше", - зазначив він.

За словами депутата, кілька тижнів тому Радикальна партія звернулася до президента, прем'єр-міністра і спікера парламенту із пропозицією антикризової програми порятунку економіки країни.

"Пропозиція Радикальної партії полягає у формуванні нової коаліції на основі нової програми діяльності з новим кадровим складом уряду. Це є принципова позиція серед наших принципових вимог, які ми висунули і які є для нас такими, за яких ми готові формувати нову коаліцію", - сказав Галасюк.

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"Ми готові до формування нового коаліційного уряду з усіма проукраїнськими парламентськими силами, окрім "Опозиційного блоку", адже я вважаю, що це зрозуміло будь-якій людині у країні, що сьогодні дострокові вибори вигідні, передусім, "Опозиційному блоку". Вони хочуть збільшити свою присутність у парламенті", - наголосив він.

Як повідомлялося, 17 лютого прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не виключив, що Радикальна партія може увійти до коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2015 фракція Радикальної партії вийшла зі складу коаліції.