Рада прийняла закон, за яким слідчі і прокурори у будь-кого зможуть конфіскувати все - нардеп

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав народний депутат, член президії політради Кропу Віталій Купрій.

Читайте такожВР відмовилася скасувати закон про електронне декларування

Політик повідомив, що він голосував проти цього закону, оскільки, на його думку, визначення спеціальної конфіскації, прописане в законі, несе небезпеку для всіх громадян країни.

Так, закон передбачає, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна. Це відбувається за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, визначеного Особливою частиною Кримінального кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу на суму понад 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

«Це означає, що тепер не суд, а слідчі і прокурори будуть визначати, чи є в тому, як ходить, їсть або спить людина, ознаки суспільно небезпечного діяння. І на підставі того, що ви комусь просто не сподобалися, що у вас є що забрати, що ви принципові і не прогинаєтеся під злочинну владу, у вас можуть відібрати все», – пояснив політик.

Він також підкреслив, що це не є боротьбою з корупціонерами, адже дія закону поширюється на всіх без винятку.

«Масштаб зловживань правоохоронців із зарплатою в три тисячі гривень буде вражаючим. День за днем вони будуть фальсифікувати справи, щоб розправитися з неугодними і відібрати їхнє майно», – переконаний народний депутат.

За його словами, все це буде мати неконтрольовані наслідки, аж до збройного опору. «Ми котимося в прірву», – констатував Віталій Купрій.