У парламенті потрібний Уповноважений у справах армії

Колишній міністр оборони, а нині начальник Національної академії оборони України генерал армії України Віталій РАДЕЦЬКИЙ пропонує запровадити інститут уповноваженого Верховної Ради у справах армії (військових формувань).

Про цю ініціативу В.РАДЕЦЬКОГО повідомив журнал “Військо України”.

На переконання генерала армії, це свідчитиме про справжнє прагнення парламенту та політичних партій України розділити відповідальність за стан Збройних сил з органами виконавчої влади.

“Виходячи з того, що в політичній системі України визначну роль відіграє парламент, запровадження такого інституту було б доцільним”, - підсумував В.РАДЕЦЬКИЙ.