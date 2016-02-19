Чи існують підстави для розпуску Ради?

На пленарному засіданні Верховної Ради 18 лютого спікер Володимир Гройсман оголосив про вихід фракції ВО «Батьківщина» із коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна». 19 лютого голова парламенту озвучив аналогічну новину щодо фракції «Самопоміч».

Таким чином у коаліції лишилося лише дві фракції – «Блок Петра Порошенка» і «Народний Фронт», але і ті не у повному складі. Цього явно недостатньо, щоб мати необхідні 226 голосів. Втім, говорити про офіційне припинення існування коаліції, як такої, зарано.

Так, після заяв «Батьківщини» і «Самопомочі», країна одразу заговорила про привид для дострокових виборів парламенту. Авжеж, адже стаття 90 Конституції надає право президенту України достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо протягом одного місяця у Верховній Раді не сформовано коаліцію депутатських фракцій, відповідно до статті 83 Конституції.

У коаліції лишилося лише дві фракції – «Блок Петра Порошенка» і «Народний Фронт», але і ті не у повному складі

Ця ж стаття, у свою чергу, говорить про те, що коаліція формується за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій, до її складу входить більшість народних депутатів від конституційного складу ВР. Разом з тим, коаліція формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради, що проводиться після чергових або позачергових виборів парламенту, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у парламенті. Все зрозуміло і чітко, чи не так?

Представники політичних сил і громадянське суспільство вже приготувались дати старт відліку 30 днів, після чого глава держави зможе відправити цю каденцію Ради «на пенсію». Втім, не все так просто.

Нинішня нормативна база де-факто не дає права Президенту розпустити парламент через відсутність коаліції протягом 30 днів, викликаючи логічний дисонанс: «це неможливо, адже норми Конституції є нормами прямої дії». Насправді, вся суть у деталях.

30-денний термін починається з часу припинення діяльності коаліції депутатських фракцій. Згідно з уже згаданою статтею 83 Основного закону, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у парламенті встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради.

То ж, про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Конституції згадано лише два рази і ці фрагменти вже згадані вище. А що ж каже Регламент Верховної Ради? Здивуєтесь, однак «Біблія» українського парламентаризму мало того, що не містить механізму припинення діяльності коаліції депутатських фракцій, у Регламенті Верховної Ради взагалі відсутні хоч якісь згадки про коаліцію! Не вірите, перевірте актуальну версію на офіційному сайті парламенту...

Тобто, на сьогодні відсутні юридичні механізми припинення діяльності коаліції депутатських фракцій. Ні оголошення головуючого під стенограму про вихід депутатів фракції із коаліції, ні прес-конференції окремих парламентарів на цю тему не мають жодних правових наслідків, виключно політичні. А питання розпуску парламенту на рештках коаліції не має жодного правового ґрунту.

Виходить, що юридична смерть коаліції настане лише після формування нової коаліції (принцип «Король помер, хай живе король»), чи проведення дострокових виборів Верховної Ради з інших причин.

«Біблія» українського парламентаризму мало того, що не містить механізму припинення діяльності коаліції депутатських фракцій, у Регламенті Верховної Ради взагалі відсутні хоч якісь згадки про коаліцію!

У разі, якщо у парламенті не буде сформовано нової коаліції депутатських фракцій, наприклад, у форматі БПП+НФ+РПЛ (Радикальна партія), від голови держави вимагатимуть відповідних дій. Втім, у Адміністрації президента мають розуміти, що рішення про дострокове припинення повноважень стане політико-правовим. А в Україні продовжиться диктат політичної доцільності.

Ігор Чаленко, політичний експерт