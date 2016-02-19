Голова Верховного суду пропонує розвантажити суди і передати безспірні справи нотаріусам

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у Верховному суді зі звітом за 2015 рік.

Романюк вважає, що велике навантаження на суддів, особливо місцевих судів, можна зменшити, змінивши певні норми законодавства. Зокрема, вирішення безспірних по суті вимог потрібно вивести з-під обов'язкової юрисдикції суду, оскільки не судові органи, зокрема, нотаріат, цілком здатні вирішувати такі вимоги не менш ефективно, ніж суд, а також швидше та простіше.

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За його словами, також необхідно запровадити інститут кримінального проступку, тим самим спростивши процедуру судового розслідування правопорушень та злочинів, які потраплятимуть в цю категорію без шкоди для якості судової роботи.

Таким чином, як додав голова ВСУ, у суддів вивільниться час для розгляду значно складніших справ.