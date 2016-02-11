Новим міністром закордонних справ Франції призначений Жан-Марк Еро

До нього цю посаду обіймав Лоран Фабіус, який повідомив напередодні про свою відставку, повідомляє Бі-бі-сі.

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Жан-Марк Еро займав пост прем'єр-міністра Франції з 2012 по 2014 рік. До цього він був головою парламентської фракції соціалістів у національних зборах Франції.

Новим міністром житлової політики стала представниця партії зелених Еммануель Косс.

Лоран Фабіус раніше розповів телеканалу iTele, що єдине, про що він шкодує за весь час на посту міністра - незгода світу з французькою позицією по Сирії. Париж наполягав на військовому втручанні разом з армією США в сирійський конфлікт в 2013 році.