Тимошенко неприємно вражена персональним складом уряду Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО називає персональний склад нового уряду “вражаючим”.

Про це лідер БЮТ сказала в інтерв’ю радіо “Свобода”.

“Я можу сказати, що сектор, який пов’язаний з транспортом (міністром транспорту та зв`язку в новому уряді призначено представника СПУ Миколу РУДЬКОВСЬКОГО – УНІАН), очолила людина, яка ніколи в житті не бачила транспорту, окрім тільки, коли квиток купувала. І багато інших речей”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Характеризуючи персональний склад уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, лідер БЮТ наголосила, що він є “вражаючим”.

За її словами, “пан БОЙКО, який посів крісло глави Мінпалива та енергетики, до того був керівником НАК “Нафтогазу України”. Я не буду говорити про кримінальні справи, Бог з ним, але він був якраз ініціатором і одним з тіньових далеких співзасновників “РосУкрЕнерго”, яку потім успадкувала команда Президента, і яка, до речі, призвела (і ця компанія, і весь цей проект) до підвищення ціни на газ майже вдвічі. І як наслідок сьогодні підвищуються всі тарифи для населення”.

В цьому контексті вона додала: “просто, щоб люди, які сьогодні отримують нові рахунки за воду, газ, світло, а також, я думаю, незабаром отримуватимуть за тепло та гарячу воду, знали, що пан БОЙКО був поблизу джерел створення компанії “РосУкрЕнерго”, яка призвела саме до того, що ви маєте сьогодні такі рахунки на ком послуги”.

Лідер БЮТ також зауважила, “що будь-яку людину здивує прихід до влади в Кабміні, у фінансову сферу (першим віце-прем’єром-міністром, міністром фінансів в новому уряді призначено Миколу АЗАРОВА – УНІАН), тієї людини, яка стояла на чолі відмивання всього податку на додану вартість, який відшкодовували по фіктивному неіснуючому експорту”.

“Тільки за 2004 рік ми представили в прокуратуру документів, коли я була прем’єр-міністром, майже на 5 мільярдів гривень. Ця людина сьогодні очолила весь фінансовий сектор”, - зауважила лідер БЮТ.

Вона також розповіла: “Я себе спіймала на думці, коли оголосили склад уряду, що мене вже мало чим можна здивувати. Практично, це не можливо. Не знаю, може ще б Чикотило непогано виглядав у Міністерстві освіти, це непогано було б... Але думаю, і той склад, що є, також вражаючий”.