У парламенті зареєстровано проект постанови про відставку Абромавичуса

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Авторами є голова Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич, його заступник Василь Яніцький і двоє членів комітету - Олександр Черненко та Наталія Новак.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції "БПП" Ігоря Кононенка.