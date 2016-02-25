У парламенті зареєстровано проект постанови про відставку Абромавичуса
18:01, 25 лютого 2016Політика
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У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про відставку міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса (№4153).
Авторами є Князевич та Яніцький / Фото УНИАН
Тексту проекту на сайті парламенту наразі немає.
Авторами є голова Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич, його заступник Василь Яніцький і двоє членів комітету - Олександр Черненко та Наталія Новак.
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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції "БПП" Ігоря Кононенка.
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