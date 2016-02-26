Порошенко схвалив заснування представництва НАТО в Україні

Документ був підписаний 22 вересня 2015 року під час візиту в Україну Генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберга, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зазначена Угода передбачає заснування Представництва НАТО в Україні, яке складатиметься з Офісу зв’язку НАТО і Центру інформації та документації Альянсу. Нова дипломатична установа та її персонал отримає привілеї, імунітети та сприяння, що надаються дипмісіям відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року.

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"Також, згідно з Угодою, передбачається звільнення від податків, митних і інших зборів, кількісних обмежень діяльності у рамках проектів, які реалізуються в Україні за фінансування НАТО (зокрема, це стосуватиметься ввезення та вивезення товарів, контрактів на придбання товарів та послуг для проектів в рамках трастових фондів, наукових, освітніх та інших програм", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі наголосили, що Представництво НАТО буде сприяти посиленню та розширення участі України у всіх формах співробітництва, погоджених між Україною та Альянсом, у тому числі надання дорадчої допомоги.