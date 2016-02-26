Порошенко ініціює спеціальне засідання РНБО щодо реінтеграції Криму в Україну

Про це йдеться у зверненні глави держави з нагоди другої річниці початку спротиву російській окупації Криму, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

"Крим був, є і залишиться невід'ємною частиною Української держави, а країну-злодія буде примушено повернути вкрадене. Саме так станеться рано чи пізно, яким би тривалим не виявився процес деокупації півострова. Такий злочин, як анексія, не має терміну давності. Втім, термін "анексія" ми вживаємо лише як міжнародно-правову дефініцію того, що сталося. Якщо ж говорити більш емоційно та образно, то краще вживати слово "аншлюс" - надто вже виразними і абсолютно доречними виглядають історичні паралелі", - зазначив Порошенко.

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За словами президента, анексія не була раптовою, до захоплення Криму Росія ретельно готувалася з 1991-го.

"Протягом перших 20-ти років українська влада цю загрозу усвідомлювала, але не дооцінювала. А люди, які стали біля державного керма у 2010 році, як справжня п'ята колона, всіляко сприяли росіянам у підготовці до захоплення Криму, насамперед руйнуючи оборонну інфраструктуру всієї України. І насамперед, на них лежить відповідальність за тимчасову втрату Криму та Севастополя", - зауважив Порошенко.

"Кажу "тимчасову", бо впевнений, що ми обов'язково повернемо під український суверенітет ці дві адміністративно-територіальні одиниці. Цей надзвичайно складний та перспективний процес вже почався", - заявив глава держави і додав, що "для уточнення нашої стратегії щодо реінтеграції Криму в Україну я сьогодні доручив підготувати спеціальне засідання Ради нацбезпеки та оборони".