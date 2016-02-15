У Клімкіна заявили про підготовку міжнародних переговорів щодо деокупації Криму

Про це "Крим.Реалії" повідомив директор департаменту МЗС Олексій Макєєв.

«Завдання з організації міжнародного переговорного процесу вже є і ми почали їх реалізовувати в рамках Мюнхенської конференції з безпеки в контакті з іншими країнами світу», – сказав він.

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Макєєв не став конкретизувати, у чому конкретно полягають ці завдання. «Я б не хотів зараз говорити докладно. Ця робота почалася. Нам потрібно зрозуміти, яким чином найбільш ефективно ми могли б створити цей переговорний майданчик. Представники Російської Федерації все ще намагаються робити вигляд, що теми Криму не існує для Росії. Тема Криму існує для всього світу. Потрібно зробити так, щоб Російська Федерація, нарешті, це теж зрозуміла», - заявив директор департаменту політики та комунікацій.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.