Не можна допустити визнання за Кримом статусу замороженого конфлікту - нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час міжнародного Форуму "Крим – це Україна. Анексований півострів між минулим і майбутнім".

"Ми не повинні допустити на рівні міжнародної спільноти визнання цієї території замороженим конфліктом. У нас не заморожений конфлікт, у нас існуючий конфлікт, де окупували нашу Батьківщину, де знаходяться наші громадяни", - підкреслив депутат.

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На його думку, в цій ситуації всі країни повинні боротися за цих людей так, як вони борються за своїх громадян, коли ті потрапляють у заручники. "Так, якщо б їхніх солдатів захопили десь в Уганді. Чи американських громадян захопили, наприклад, у Колумбії. Це заручники світу, тому що їх доля, їх робота безпосередньо впливає на світ в цілому", - сказав Логвинський.

Він наголосив, що світова спільнота і Україна повинні "зробити максимум" у питанні Криму.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" по його самовизначенню.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.