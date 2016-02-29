В березні ВР виправить закон про електронне декларування - депутати

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час прес-конференції в Європейському парламенті, в якій взяли участь лідери фракцій та груп ВР.

Луценко зазначив, що «закон надзвичайно важливий». За його словами, парламент, ухваливши даний закон, «не досягнув оптимальної якості, бо, як видається і нашим європейським партнерам та багатьом депутатам, в тому числі з нашої фракції, - звузив коло людей, які мають подавати ці декларації».

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Луценко вважає, що ця дискусія буде закінчена і буде ухвалений закон «реалістичний і європейський по глибині його використання».

«Думаю, що це відбудеться буквально у перші дні наступної пленарної сесії ВР (очевидно, йдеться про наступний пленарний тиждень, який розпочинається 15 березня – УНІАН)», - наголосив Луценко.

У свою чергу Бурбак зазначив, що на наступному пленарному тижні «ми вийдемо на єдину позицію». При цьому він підкреслив, що фракція готова голосувати за закон.

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Як повідомляв УНІАН, ВР 16 лютого прийняла закон №3755 про внесення змін до закону України про протидію корупції, що стосується роботи електронної системи надання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій у державі або в органах місцевого самоврядування.

У той же час в ЄС розкритикували цей закон, підкресливши, що він не відповідає антикорупційним зобов'язанням, прийнятим українським керівництвом.

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25 лютого у прес-службі глави держави повідомили, що з приводу закону про електронне декларування, який потрібен для безвізового режиму, продовжуються консультації з Європейською комісією з метою напрацювання можливих змін, які президент готовий внести до парламенту. Ці зміни, як вважає глава держави, відповідатимуть кращим європейським практикам.