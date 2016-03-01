Єврокомісар: швидкість скасування віз для українців залежить від Верховної Ради

Про це заявив виступаючи у Брюсселі перед депутатами Європарламенту і Верховної Ради єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Ган, передае українська редакція "Німецької хвилі".

Він зазначив, що швидкість скасування віз до ЄС для українців залежатиме не від Єврокомісії, а від українських законодавців. "Можу запевнити, ми сповнені рішучості йти вперед, - зазначив Йоханнес Ган і додав, - В даний час справа за депутатами Верховної Ради. Все залежить від того, чи відповідають ухвалені закони критеріям, про які ми домовилися раніше", - наголосив єврокомісар.

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Насамперед він вказав на невідповідність погодженим вимогам законодавчої норми про електронне декларування доходів українськими чиновниками. "Тут є необхідність вдосконалення", - заявив євродепутат, вказуючи на те, що положення закону про електронні декларації майна стосуються і депутатів.

Верховна Рада ухвалила всі закони, необхідні для виконання вимог лібералізації візового режиму з ЄС. Водночас, ухвалена норма про електронне декларування доходів чиновників, як наголосив посол ЄС в Україні Ян Томбінський, розчарувала Брюссель. Зокрема, вимоги до чиновників щодо декларування в ухваленому документі були розмиті і перенесені на рік пізніше, ніж планувалося раніше.