Уряд США зацікавлений у ефективній роботі української влади - нардеп

Про це заявив у вівторок, 1 березня, народний депутат фракції "Народний фронт" Олександр Дроздик.

"Сполучені Штати очікують від української влади політичної стабільності і продовження реалізації початих реформ, а не занурення країни у чергову кризу через дострокові парламентські вибори", - наголосив він.

Народний депутат зазначив, що американські політики чудово усвідомлюють, що можливі вибори заберуть у країни час, який можна було б витратити на проведення реформ, передає прес-служба партії.

Читайте такожУ Європі вважають, що український парламент робить недостатньо для впровадження реформ - Семерак

"Уряд Сполучених Штатів вірить, що Україна продемонструє успіх і покаже приклад всім пострадянським країнам, тому зацікавлений в ефективній роботі української влади", - сказав він.

Представник фракції "Народний фронт" наголосив, що політиків, які намагаються роздмухати кризу, не підтримують у США.

"У Вашингтоні вважають ініціативу відставки Уряду під керівництвом Арсенія Яценюка і дочасних виборів вкрай шкідливою для України. Фактично це поставить хрест на співпраці нашої держави зі Сполученими Штатами, Євросоюзом та міжнародними фінансовими організаціями", - підкреслив Дроздик.

Парламентар також додав, що наразі деякі політики, які називають себе новими обличчями, намагаються прикрити провокування дочасних виборів начебто підтримкою США.

"В їхніх поїздках до Штатів та біганині по посольствах західних країн зі своїми скандальними сценаріями насправді немає жодного сенсу, окрім маніпуляцій і відвертої брехні під час політичних ток-шоу", - наголосив Олександр Дроздик.

"Західні партнери добре розуміють шкідливість розбалансованості української влади. Тому показують "жовту картку" Саакашвілі, Тимошенко, Садовому та іншим ініціаторам перевиборів. Це, зокрема, підтверджують і слова посла України в США", - резюмував він.