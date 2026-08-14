Від 'живих' каменів до озера над океаном: які природні дива Європи варто побачити

Водойма на Фарерських островах створює неймовірну оптичну ілюзію, а до деяких монастирів ченці дістаються виключно "мотузками".

Європа славиться своїми яскравими містами, однак на континенті є чимало інших дивовижних і незвичних місць, які буквально ховаються у всіх на виду пише TimeOut. Згідно з рейтингом The Telegraph, до фінального списку увійшли 15 місць, деякі з яких настільки незвичайні, що змушують добре придивитися.

Серед них – румунські Трованти Костешті, які прозвали "живим камінням" через їхню дивну властивість нібито збільшуватися після сильних дощів. Цей ефект пояснюється тим, що карбонат кальцію просочується в пористу оболонку каменів і вступає в реакцію з мінералами всередині. У результаті вони нагадують щось середнє між скульптурою Генрі Мура та яйцем динозавра. Ба більше, навіть можуть "розмножуватися": коли від основного каменя відламуються округлі нарости, вони здатні самостійно продовжувати рости.

Ще одне диво – озеро Лейтісватн на Фарерських островах, яке створює неймовірну оптичну ілюзію. З певного ракурсу берегова лінія озера ідеально збігається з краєм скелі під ним, через що здається, ніби водойма зависла високо над океаном. Це мальовниче місце приваблює фотографів, хоча має і похмуру історію: за переказами, у IX столітті скандинави-вікінги використовували цю місцевість, щоб позбуватися рабів.

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До рейтингу також увійшли хорватські Плитвицькі озера – система з 16 водойм, з’єднаних понад 90 водоспадами. Вони набувають незвичайних бірюзових відтінків завдяки вапняковим туфовим терасам.

У Греції серед природних див автори виділили Метеори – пісковикові скелі, на яких і досі діють шість монастирів. У XIV столітті ченці, які прагнули усамітнення, діставалися до них мотузковими драбинами та за допомогою спеціальних сіток для транспортування припасів.

У Франції є своя "родзинка" - Вердонська ущелина, яку називають найбільшим каньйоном Європи. Бірюзова річка звивається між вапняковими скелями, настільки глибокими, що значна частина ущелини залишалася практично недослідженою аж до початку XX століття.

15 природних див Європи, які варто побачити:

Камарзькі водно-болотні угіддя, Франція

Водоспад Альдейярфосс, Ісландія

Сегла та Хестен, острів Сенья, Норвегія

Дорога велетнів, Північна Ірландія

Плітвіцькі озера, Хорватія

Міграція осоїда через Гібралтарську протоку

Дюна-де-Піщінас, Сардинія, Італія

Альялінгорн, Швейцарія

Ле-Мінк'є, Джерсі

Високий берег, Швеція

Ліс Вістменс-Вуд, Дартмур, Велика Британія

Трованти Костешті, Румунія

Озеро Лейтісватн, Фарерські острови

Метеори, Греція

Вердонська ущелина, Франція

Названо найспокійніші країни світу

Нагадаємо, що згідно з "Національним індексом відсутності шуму", найспокійнішою країною Європи є Естонія, але у світовому рейтингу вона посідає лише 34-те місце. Перше місце посів Бутан, завдяки тому, що має дуже багато сільських територій - понад 39 тисяч квадратних кілометрів країни займають вкриті лісами гори, терасовані долини та високогірні райони.

Також річ у тому, що країна Громового Дракона обмежує кількість туристів за допомогою спеціального збору за сталий розвиток.

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