Galaxy S27 не отримає головну особливість майбутніх iPhone: названо причину

Компанія тестувала технологію змінної діафрагми для нових флагманських моделей, але визнала її занадто дорогою та недостатньо потрібною.

Samsung вирішила відмовитися від функції, яка мала стати однією з головних особливостей майбутніх iPhone. Згідно з новим звітом із Південної Кореї, жоден смартфон лінійки Galaxy S27 не отримає основну камеру зі змінною діафрагмою.

Ще в травні з'явилися чутки про те, що Galaxy S27 Ultra може отримати 200-мегапіксельну основну камеру зі змінною діафрагмою. Передбачалося, що таким чином Samsung відповість на аналогічне нововведення в iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, яким також приписують таку технологію.

Однак тепер, як стверджується, виробник остаточно відмовилася від цієї ідеї. Причина пов’язана насамперед із виробництвом: камера зі змінною діафрагмою збільшує собівартість смартфона, а також вимагає товстішого блоку камер.

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Samsung також дійшла висновку, що переваги такої системи для смартфонної фотографії недостатньо суттєві, щоб виправдати додаткові витрати. Особливо це актуально зараз, коли виробники стикаються зі зростанням цін на мікросхеми пам’яті та інші компоненти.

Примітно, що Samsung уже використовувала змінну діафрагму в Galaxy S9 та Galaxy S10, випущених у 2018 та 2019 роках. Пізніше компанія відмовилася від цієї розробки й зробила ставку переважно на програмну обробку зображень.

Змінна діафрагма дозволяє автоматично регулювати кількість світла, що потрапляє на сенсор. При яскравому освітленні отвір можна зменшити, а під час фотографування в темряві – збільшити. Це дає змогу точніше контролювати експозицію та глибину різкості, підвищуючи якість знімків.

За чутками, головним нововведенням у Galaxy S27 Ultra стане технологія розпізнавання облич, що перевершує Face ID. Вона нібито зможе впізнавати власника навіть у масці або сонцезахисних окулярах.

Новий витік інформації про Galaxy S27 Pro вказує на те, що саме ця модель може стати найцікавішим флагманом Samsung у 2027 році, і, можливо, більш раціональним вибором для більшості користувачів.

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