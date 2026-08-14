Поставки з Чорного моря відрізані: хто у світі займає місце українського збіжжя

Чорноморська пшениця зазвичай найдешевша в цю пору року та домінує на світовому ринку.

Провідні країни-імпортери сільськогосподарської продукції в Азії, позбавлені доступу до зерна з Чорного моря, звертаються до альтернативних постачальників, повідомляє Bloomberg.

Протягом останніх тижнів і Україна, і Росія посилили атаки на порти та інфраструктуру одна одної. У першій половині серпня експорт зерна з України впав на 75% порівняно з минулим роком, а російські поставки цього місяця, як очікується, становитимуть менше половини середнього показника за останні п’ять років.

Чорноморський регіон є одним із провідних світових постачальників зерна та соняшникової олії, значна частина яких прямує до Азії, Африки та решти Європи. У міру поглиблення кризи з морськими перевезеннями саме під час збиральної кампанії, імпортери відчувають дедалі більшу тривогу.

Відео дня

Вищі ціни на продукцію з інших джерел змушують деяких утримуватися від покупок, але є ознаки того, що декілька азіатських покупців починають шукати постачальників в інших регіонах.

Альтернативні джерела поставок зерна

Індонезія, другий за величиною імпортер пшениці у світі і один з найбільших покупців українського зерна, нещодавно законтрактувала вантажі з Австралії на вересень та жовтень. Інші країни Південно-Східної Азії також забронювали австралійську пшеницю на аналогічний період, а покупці в Бангладеш звернулися до Румунії. Запити також надходили до Північної Америки.

В свою чергу Індія переорієнтовується на пальмову, соєву та ріпакову олію, щоб перекрити затримки поставок соняшникової олії з регіону Чорного моря, а також закуповує олію з країн Балтії та Аргентини.

Трейдери намагаються знайти судновласників, готових вирушити до зони бойових дій. Декілька компаній запропонували Румунію та Болгарію в якості альтернативних джерел поставок.

Вплив на глобальне постачання продовольства залежатиме від того, як довго триватиме ескалація, а запаси дають деяким покупцям буфер, щоб перечекати кризу. Ціни на пшеницю зберігають ризик зростання, оскільки ринок може недооцінювати наслідки збоїв експорту з регіону на світову доступність пшениці, попереджають аналітики.

Чорноморська пшениця зазвичай найдешевша в цю пору року та домінує на світовому ринку. Крім того, Австралія має щонайменше місяць до наступного врожаю. Україна та Росія разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці, тож ф’ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі зросли приблизно на 15% з кінця червня.

Аграрний експорт з регіону Чорного моря – головні новини

Три великі російські термінали в порту Новоросійська нещодавно призупинили роботу після удару дрона. Зокрема йдеться про "Новоросійський комбінат хлібопродуктів" з експортною потужністю 7,1 млн тонн/рік та термінал холдингу "Деметра" з потужністю 8,5 млн тонн/рік. Левова частина російського експорту йде через чорноморські порти, такі як Новоросійськ.

У серпні жодне судно не заходило до українських портів Великої Одеси. За даними аналітиків ISW, Росія хоче зупинити сухопутний агроекспорт з України слідом за морським. Окупанти цілеспрямовано б’ють по мостах "сухопутного коридору" через Дністер.

Вас також можуть зацікавити новини: