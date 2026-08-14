'Нацкешбек' збільшать для однієї категорії: експертка розкрила, які зміни готує уряд

Збитки книжкової галузі в Україні оцінюються в 1 мільярд гривень.

В Україні готуються збільшити розмір "Національного кешбеку" на книжки до 15%. Таким чином, при купівлі української книжкової продукції держава повертатиме покупцеві 15% від витраченої суми.

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль розповіла УНІАН, що відповідне рішення обговорювали під час наради видавців з Міністерством культури та Мінекономіки.

"Вирішили збільшити кешбек на книжки до 15%. І це зараз буде найбільший кешбек з усіх тих, які працюють в Україні. Тобто держава відшкодовує, потім повертає 15% з суми куплених книжок", - сказала вона.

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Окремо під час зустрічі обговорювали втрати книжкової галузі через війну. За словами Коваль, йдеться приблизно про 10 мільйонів втрачених примірників книжок.

"Серед них, напевно, чверть цих втрат – це підручники, тобто 2-2,5 мільйони. Щодо грошей, важко наразі сказати, знову ж таки, лишаємося при раніше озвученій цифрі в 1 мільярд гривень", - додала директорка Українського інституту книги.

Національний кешбек – останні новини

У травні уряд продовжив дію "Національного кешбеку" до завершення дії воєнного стану, але не пізніше ніж 30 квітня 2028 року.

Раніше колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомляв, що державною програмою "Національний кешбек" щомісяця користуються близько 4,8 млн українців. При цьому дві третини користувачів є сім’ями з доходом нижчим за середній.

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