Дикі кабани тероризують туристів на елітних пляжах Франції

Наплив тварин фіксують також на кемпінгах, біля ресторанів та місць туристичного проживання.

Дикі кабани масово з’являються на пляжах Французької Рив’єри, тож туристів закликають остерігатися голодних тварин, пише Daily Mail.

Кабанів приваблюють перекуси, які залишають відпочивальники, а також їжа у сміттєвих контейнерах на пляжах. Водночас їхня чисельність продовжує стрімко зростати.

Годувати диких кабанів заборонено, однак чиновники кажуть, що туристи продовжують це робити, зазначає видання.

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Проблема стосується не лише пляжів – наплив тварин фіксують також на кемпінгах, біля ресторанів та місць туристичного проживання.

За даними The Times, популяція кабанів зростає "швидше, ніж влада здатна її контролювати".

"Французька федерація мисливців у мисливському сезоні 2024–2025 років знищила 881 372 диких кабанів – майже вдвічі більше, ніж 20 років тому. Втім, тварини розмножуються швидше, ніж влада може стримувати їхню чисельність", - йдеться у статті.

Наразі про смертельні випадки не повідомлялося. Однак відомо, що дикі кабани можуть кидатися на людей, якщо відчувають загрозу або зазнають болю.

За даними The Times, останніми місяцями сталося кілька інцидентів за участю кабанів. Зокрема, у травні цього року один із них з’явився на пляжі Альманарр у місті Єр, зайшов у море, а потім пробіг пляжем.

Йдеться, що місцева влада намагається вирішити проблему. Наприклад, у курортному місті Фрежюс запровадили штраф у розмірі 450 євро для тих, хто годує диких кабанів. Однак це поки не дало бажаного результату.

Дикі кабани щороку завдають сільському господарству Франції збитків приблизно на 90 млн євро. Компенсації фермерам виплачує Французька федерація мисливців. Й це - не перший випадок, коли дикі кабани стають причиною серйозних проблем у Європі. Так, наприкінці 2025 року дикі кабани порушили роботу аеропорту в Іспанії після того, як вибігли на злітно-посадкову смугу, через що її тимчасово закрили. Внаслідок інциденту в аеропорту Ла-Корунья два рейси довелося перенаправити.

У квітні цього року влада Варшави залучила мисливців для відстрілу тисяч диких кабанів, які заполонили місто. Міська влада заявила, що масштаби проблеми є безпрецедентними. Станом на березень 2026 року у Варшаві нарахували щонайменше 3000 диких кабанів.

Експерти пояснюють стрімке зростання популяції кількома факторами. Серед них – підвищення стійкості тварин до африканської чуми свиней, яке спостерігається з 2017 року, зниження активності людей під час карантинних обмежень через COVID-19, а також обмеження ЄС на переміщення диких кабанів до лісів.

Крім того, тварини дедалі краще пристосовуються до міського середовища та все частіше заходять у міста в пошуках їжі. Подекуди їх навіть підгодовують місцеві жителі.

Дикі кабани в Україні

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували диких кабанів, які вплав долають річку Прип'ять.

За словами науковців, дикі кабани чудово плавають і можуть долати широкі водойми під час пошуку корму, освоєння нових територій або просто рухаючись звичними маршрутами. Для кабанів не існує людських умовних кордонів – вони користуються запахами та інстинктами.

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