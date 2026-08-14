У МЗС РФ відхилили пропозицію Туреччини щодо війни в Україні

Росія має намір продовжувати війну.

У Москві відхилили пропозицію України та Туреччини щодо припинення бойових дій хоча б у Чорному морі. Відповідні заяви оприлюднили в російському Міністерстві закордонних справ.

"Якщо мова йде про односторонню схему зразка 2022–2023 рр., більш відому як "Чорноморська ініціатива", згідно з якою Москва призупинила бойові дії в Чорному морі, а точніше – відповідні заходи для захисту російської портової інфраструктури та енергетичних об’єктів, то повертатися до цього варіанту недоцільно. Умовою реалізації домовленості були аналогічні зустрічні заходи іншої сторони, а їх якраз і не було", – заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова у коментарі російським ЗМІ.

При цьому Захарова визнала, що нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив ЗМІ про передачу Києву та Москві турецьких пропозицій щодо перемир’я на морі. Однак, за її словами, такого документа Росія нібито так і не отримала.

Відео дня

Глава МЗС РФ Сергій Лавров пішов ще далі й заявив, що це нібито Україна розпочала війну на морі.

"Не ми це почали. Коли по турецькому суховантажу, танкеру чи цивільному судну б’є дрон Збройних сил України, коли ці самі дрони не раз атакують інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму в Каспійському морі, прямо влучаючи в судна, пов’язані з американськими компаніями Chevron та ExxonMobil, у відповідь на це ані Туреччина, ані Сполучені Штати публічно не заявляють про те, що ці дії українських терористів є неприйнятними", – заявив Лавров.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Сили оборони України атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області, де зафіксовано пошкодження та пожежу. За даними Генштабу, було уражено виробничий комплекс "НОВАТЕК-Усть-Луга", що займається переробкою газового конденсату, та пошкоджено дві установки.

Також ми повідомляли, що в Краматорську російська авіабомба зруйнувала під’їзд багатоповерхівки від першого до шостого поверху, загинула одна людина, 16 осіб поранено. Зеленський також повідомив про загибель двох осіб, серед яких дитина, у Степанівці Сумської області та про п’ятьох поранених у Смелі після удару дрона по дев’ятиповерхівці.

Вас також можуть зацікавити такі новини: